NASA решило не раскрывать причины повреждения теплозащитного экрана корабля Orion

Теплозащитный экран космического корабля Orion / © Lockheed Martin В декабре 2022 года, во время беспилотного испытательного полета «Артемида I», когда когда Orion после полета к Луне возвращался на Землю, корабль потерял часть обшивки теплозащитного экрана.
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