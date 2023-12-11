Минобороны сообщило о срыве «тяжелыми» снайперами ротации передовой группы ВСУ

В Министерстве обороны Российской Федерации поделились успехами «тяжёлых» снайперов шестой общевойсковой армии группировки войск «Запад», сумевших сорвать ротацию передовой группы боевиков ВСУ на купянском направлении.
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