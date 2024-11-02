Почему 666 - число дьявола

Никогда не задумывались, почему именно у числа 666 такая мрачная аура? Как его только не называют - и числом дьявола, и числом сатаны, и проклятым числом, и числом антихриста, ну и далее там все возможные синонимы.
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