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Замглавы МИД Руденко: визит Ким Чен Ына в Россию находится в процессе подготовки

Замглавы МИД Руденко: визит Ким Чен Ына в Россию находится в процессе подготовки

Визит лидера Северной Кореи Ким Чен Ына в Российскую Федерацию находится в процессе подготовки. Об этом заявил заместитель руководителя отечественного министерства иностранных дел Андрей Руденко, передает ТАСС.

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