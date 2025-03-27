Замглавы МИД Руденко: визит Ким Чен Ына в Россию находится в процессе подготовки

Визит лидера Северной Кореи Ким Чен Ына в Российскую Федерацию находится в процессе подготовки. Об этом заявил заместитель руководителя отечественного министерства иностранных дел Андрей Руденко, передает ТАСС.
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