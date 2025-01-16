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WP: Трамп планирует спасти TikTok от запрета или продажи в законодательстве США

WP: Трамп планирует спасти TikTok от запрета или продажи в законодательстве США

Global Look Press/IMAGO/Markus Mainka Избранный президент США Дональд Трамп рассматривает возможность издать указ, который приостановит действие закона о запрете TikTok в США, пишет газета The Washington Post.

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