WP: Трамп планирует спасти TikTok от запрета или продажи в законодательстве США

Global Look Press/IMAGO/Markus Mainka Избранный президент США Дональд Трамп рассматривает возможность издать указ, который приостановит действие закона о запрете TikTok в США, пишет газета The Washington Post.
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