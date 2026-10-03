Армия России заманила «азовцев» и спецназ СБУ в «котёл»

Боевики террористического формирования «Азов» (запрещён в РФ) и спецназовцы СБУ пытались разблокировать Волчанский котёл, но сами застряли внутри него.
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