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Армия России заманила «азовцев» и спецназ СБУ в «котёл»

Армия России заманила «азовцев» и спецназ СБУ в «котёл»

Боевики террористического формирования «Азов» (запрещён в РФ) и спецназовцы СБУ пытались разблокировать Волчанский котёл, но сами застряли внутри него.

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