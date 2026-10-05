Почему мозг «зависает» при многозадачности: тайны неопределённости и нейронные ошибки

Представьте: вы пытаетесь одновременно ответить на сообщения, готовить обед и слушать подкаст. Мозг в таком режиме работает как сумасшедший — и неудивительно, что результаты часто оказываются плачевными.
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