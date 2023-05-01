Семшов: «Торпедо» оказалось не готовым к РПЛ ещё до начала чемпионата

Экс‑футболист «Торпедо» Игорь Семшов заявил, что автозаводцы оказались не готовы к выступлению в Российской премьер‑лиге (РПЛ) и назначение Жозепа Клотета ситуацию никак не изменит.
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