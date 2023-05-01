RT Russia

11 082 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Юткин
    Сняла решительно, а он не попросил.Захарова: межведо...
  • Валентин Щербаков
    Странно, что только в трёх областях, а не во всех...В трёх областях У...
  • Виктор Тимошевский
    К бабушке не ходи Торчок будет опять просить "Дай,дай!" и проситься в ЕС и НАТО. Да и поставить на место Нитонисё,что...Президент Украины...

Семшов: «Торпедо» оказалось не готовым к РПЛ ещё до начала чемпионата

Семшов: «Торпедо» оказалось не готовым к РПЛ ещё до начала чемпионата

Экс‑футболист «Торпедо» Игорь Семшов заявил, что автозаводцы оказались не готовы к выступлению в Российской премьер‑лиге (РПЛ) и назначение Жозепа Клотета ситуацию никак не изменит.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх