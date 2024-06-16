Президент Финляндии Стубб обвинил Россию во вторжении во время Второй мировой

Финский президент выразил обеспокоенность наличием длинной границы с Россией. Он сказал, что во время Второй мировой войны советская армия вторглась в Финляндию Президент Финляндии Александр Стубб обвинил Россию во вторжении во временя Второй мировой войны, сообщает РИА Новости.