Президент Финляндии Стубб обвинил Россию во вторжении во время Второй мировой

Финский президент выразил обеспокоенность наличием длинной границы с Россией. Он сказал, что во время Второй мировой войны советская армия вторглась в Финляндию Президент Финляндии Александр Стубб обвинил Россию во вторжении во временя Второй мировой войны, сообщает РИА Новости.
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