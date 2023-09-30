Медальоны из говядины с картофелем и грибами

ИНГРЕДИЕНТЫ ПОРЦИИ 4 Говяжья вырезка 600 г Картофель 500 г Зелень 25 г Лук 80 г Перец чили 40 г Цветочный мед 90 г Соевый соус 200 мл Соус барбекю 600 г Соус терияки 70 мл Говяжий бульон 300 мл Бульонный кубик 8 г Сахар 200 г Чеснок 70 г Шампиньоны 180 г Растительное масло […] The post Медальоны из ….