Самыми существенными новыми антироссийскими санкциями могут стать технологические Ни власти, ни бизнес, ни эксперты, опрошенные “Ъ”, не сомневаются, что решение Владимира Путина по Донбассу повлечет резкий санкционный ответ Запада в адрес России.