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Отчипенцы

Отчипенцы

Самыми существенными новыми антироссийскими санкциями могут стать технологические Ни власти, ни бизнес, ни эксперты, опрошенные “Ъ”, не сомневаются, что решение Владимира Путина по Донбассу повлечет резкий санкционный ответ Запада в адрес России.

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