Американские родители сотнями записываются в "Русский клуб", готовясь к переезду в Россию

Элина МорозоваПолитикаАмериканские родители сотнями записываются в "Русский клуб", готовясь к переезду в Россию Ждут лишь снятия ограничений из-за "короны". А пока учат русский язык, знакомятся с наши образом жизни, традициями.Вернуться к статье167НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьГалина 123Американцы уже созрели для переезда и жизни в России. А сколько россиян (украинцев, белорусов и др.) мечтают о "сладкой" жизни и "свалить из Рашки" на Запад. Наверное, правильно говорят, что всё великое видно из далека.Natalyраз уж " созрели" то пускай едут вРоссийскую глубинку. построят дороги протянут электричество построят дома, школы, больницы могут даже возродить колхозы и совхозы проложить наконец канализацию , а то надоело срать под кустами или в ямку глубокую, вырытую совковой лопаткой. РОссия им для великих дел может даже выдать бесплатно топор пилу и лопату.ГусЕнаЭто должно делать государстао. Впрочем, газификацию началиNatalyАмериканские родители сотнями записываются в "Русский клуб"готовясь к переезду в Россию. Вот когда наконец все эти сотни переедут, тогда и будет смысл о чём то говорить И о традиционных ценностях и о религиозности и о стабильности и устойчивого развития России в духе патриархата и домостроя. Назад в прошлое, дорогие товарищи бабы в поле должны рожать постоянно не менее 8-10 деток сейчас иначе не восстановить популяцию русских на этой территории.Известный православный священник и публицист протоиерей Всеволод Чаплин в статье, специально написанной для одного из интернет-изданий, констатировал неизбежность нарастания конкуренции между православной и мусульманской общинами: "Сколько бы не хранили свои подневольно обретенные привычки религиозные лидеры советской формации, сколько бы они не заговаривали зубы разговорами о вечной дружбе, — две «большие» общины давно работают с людьми разных этносов, миссионерствуют на одном общественном, информационном и соцмедийном поле, и никакие заборы тут больше не построишь". При этом Чаплин не выразил большой озабоченности по поводу мнения своего коллеги Димитрия Смирнова относительно того, что через 50 лет русских вообще не останется. Отец Всеволод полагает, что ничего страшного не произойдет, поскольку рождаемость во многих исламских народах мало чем отличается от рождаемости у русских, а демография Северного Кавказа неизбежно попадет под каток гиперурбанизации. Вместе с тем, один из самых медийных представителей российского православия констатирует, что демографическая политика, проводимая в России в последние годы, со всей очевидностью провалилась и за ней просматривается "только кудринская мечта превратить Россию в миграционный плавильный котел", а "Все меры, озвученные в недавнем президентском послании, поднимут рождаемость на пару процентов". И вот тут - самое интересное. Протоиерей Чаплин предлагает переходить в вопросе стимулирования рождаемости, хотя бы частично, к принуждению: "Не родили ребенка к 23 годам — никакого бесплатного вуза. Не хотите отработать молодыми специалистами пару лет в провинции, где гораздо проще обзавестись собственным домом и большим семейством, — никакого назначения на должность в Москве". То есть, не пряником, вроде низких ставок по ипотеке и материнского капитала, а кнутом. Правда, предложенное не выглядит продуманным. Рожать до 23 лет - это, по факту, довольно рано, но уже в поствузовском возрасте. Кроме того, москвичи встанут стеной - жить и работать они хотят в Москве и только в Москве - в провинции пусть работают провинциалы и неудачники. Но кое-что Отечество может на этом направлении действительно учинить. Например, вернуть налог на бездетность. Тот самый налог "на яйца", который успешно функционировал в СССР и затрагивал также и женщин в фертильном возрасте. Или еще что-то, что сильно не порадует население. Сам переход к такой риторике свидетельствует, что государству начинают подсказывать менее затратные методы стимулирования демографического роста. И при этом пугают мусульманами. Дорога это, надо сказать, опасная - запросто может расколоть общество по конфессиональному признаку. И потом - стимулируя рождаемость через кнут, государство как бы не ударило как раз в противоположном направлении. В любом случае, налог на бездетность меньше чем суммы, которые нужно тратить на воспитание ребенка. Ко всему прочему, в России до 12 миллионов людей, вообще уклоняющихся от налогообложения. Получается, что выгоднее будет уходить в налоговую тень, что часть молодежи непременно и сделает. В пенсии-то все равно никто не верит... Вообще, выступление Чаплина - серьезный симптом переосмысления важного. Посмотрим, что будет дальше...Лариса КондаковаНе только газификацию, Ань. Сибирь начали развивать в последние 5 лет очень активно. Один второй путь БАМа чего стоит. Газопровод в Китай, активно добывают нефть, газ, золото, другие металлы. Все это резко активизировалось в последние годы. Да и та же газификация. Без нее производство в Сибири планово убыточно, слишком высоки затраты на промышленное производство. А электричество дорого, не все у нас Дерипаски, что чтобы электричество за копейки для своего бизнеса покупать.Natalyважная причина рождения первенца после тридцати лет. Прежде чем родить ребенка, нужна материальная свобода, женщине хочется «встать на ноги», обрести свой дом и подготовиться финансово к рождению, воспитанию и обучению собственного потомства. Рождение малыша – это большие денежные затраты, поэтому и стремятся женщины сначала обеспечить себе и детям финансовую стабильность, а уж потом рожать. К сожалению, мы часто можем полагаться не на мужа, не на государство, а на только на себя.Изменение отношения к семье и браку является одной из причин откладывания родительства на потом. За последние годы в России произошли серьезные изменения в отношении к браку. Молодые люди теперь совершенно иначе представляют себе модель семьи и по-другому видят партнерские отношения. Уже в детстве и юности девочкам теперь говорят, что «надеяться они могут только на себя», «без высшего образования им не выстоять в этом «мужском» мире», «необразованная женщины не сможет заработать себе жизнь», «на мужчин нынче надеяться нечего» и т.д. и т.п. Куда ни глянь, СМИ рассказывают об однополых браках, а примеры соседских семей с работающими женщинами и «домашними» мужьями тоже не вселяют уверенность в будущем супружеском счастье. Иногда «супружеское сотрудничество» - брак на взаимовыгодных условиях не обремененный душевным эмоциональным контактом, становится более стабильным и перспективным, нежели брак по любви. Современные женщины часто ориентированы на образование, социальный статус, профессиональный рост, карьеру. А серьезные партнерские отношения требуют эмоциональных и временных вложений, которых у молодой женщины нет примерно до 30-40 лет, пока не появляется стабильность на работе. Только достигнув поставленных целей и желаемой финансовой независимости, женщина решается на брак и детей и начинает планировать семейную жизнь. «Молодые» пары все чаще отдают предпочтение гражданскому браку, а не официальной регистрации отношений. Но иногда желание иметь семью и детей не возникает и вовсе. Феномен childfree («свободные от детей» или «добровольно бездетные») все больше распространяется среди молодежи. Такие партнеры вообще не собираются обременять себя рождением и воспитанием детей, так как считают, что жизнь должна доставлять удовольствие, которое невозможно, если растрачивать время и силы на пеленки и памперсы. Такие партнеры могут жить вместе и без близких (интимных) отношений, ориентируясь только на общие интересы – совместные путешествия, одинаковые увлечения, к примеру. Приверженцы этого образа жизни более образованны, имеют более высокий доход, более востребованы в работе. Они ориентированы на жизнь для себя, и не желают тратить время и финансы на ребенка. Собственные увлечения, карьера, хобби, личностный рост и развитие, общение с друзьями и единомышленниками – приоритеты этих людей. Они не считают, что все люди обязаны становиться родителями. Когда поднимается вопрос об однополых семьях или партнерах childfree, можно сказать что отношение к браку с его традиционной женщиной - хозяйкой и матерью, изменилось кардинально.NatalyК разговору о новом отношении к супружеству, стоит отметить, что количество разводов растет. Расставшись с мужем, женщина обычно «поднимает» ребенка, оставшегося от брака, на что тратит несколько лет. Немного вздохнув и подняв голову от работы (а то и нескольких работ), женщина задумывается о новом мужчине. Вступив в новые партнерские отношения часто пара, даже имеющая детей от предыдущего брака, хочет своим, общим малышом скрепить новый семейный союз. Обычно такие детишки рождаются уже после 35-38 лет.Новые репродуктивные технологии и возможности пренатальной диагностики отклонений в развитии тоже стали важной причиной откладывания рождения ребенка на более поздние сроки. Действительно, современные репродуктивные технологии позволяют женщине рожать гораздо позже, чем было принято раньше. Ребенок из пробирки даст возможность испытать радости материнства женщине и в 40 лет. Да и самостоятельно беременеть и рожать после 35 лет женщины стали бояться меньше, так как хорошая пренатальная диагностика на ранних сроках беременности позволяет обнаружить возможные пороки развития эмбриона. Современный стандарт жизни женщины стал иной и это еще одна причина более позднего возраста беременностей и родов. Это раньше 30-летнюю женщину можно было назвать «стареющей особой» и «почтенной матроной», но не теперь. Современное качество жизни позволяет женщине творить чудеса со своей внешностью и поддерживать потрясающее здоровье намного дольше, чем пару веков назад. Теперь сорокалетнюю женщину не всегда отличишь от тридцатилетней. И достигнув многих целей к 35-45 годам, современная женщина только начинает жить. Понятно, что полноценная сексуальная жизнь при таком раскладе длится у теперешней женщины в 2-3 раза дольше, чем у прежней дамы. В наши дни является нормой иметь активную половую жизнь и в 40 и в 50 лет, поэтому и возможность беременности и рождения малыша «после» тоже выросла.Нина БердниковаНечего делать им в РОССИИ. пусть у себя порядок наведут...ОбозревательИрина КозловаНавести порядок в СМИ, а соответственно, в министерствах, которые их курируют (культуры, образования, науки), а также здравоохранения давно пора. Почему всякие общественные советы не выполняют свои прямые обязанности - народного контроля?! Как могли ветераны одобрить переименование милиции в полицию? Как могут уважаемые люди пускать в финансируемые государством, т.е. народом, театры недочеловеков, против которых народ встает во весь фронт Одноклассников?NatalyВчера в дневном выпуске программы "Отражение" была очень интересная тема. Вновь обучали экономно тратить деньги. Когда я вижу такого рода советы, то вспоминается анекдот. Принес мужик домой зарплату в 10 тыс руб и думает, как бы до следующей дотянуть - финансовой грамотности не хватает! Так вот, там была эксперт, которая рекомендовала записывать расходы. Я в свое время записывала, но только расходы от этого меньше не становились. Проблема не в расходах, а в доходах. Да, это немного вносит упорядоченность, но существенно не влияет на уровень материального благосостояния. Также она рекомендовала отказаться от "дырок" в бюджете в форме кондитерских изделий, например. Получается: в отпуск - не по карману, за ипотеку (у кого она есть) - отдай, за ЖКХ - заплати, в школу - заплати, да еще и конфет с чаем - нельзя? Еще более интересно высказывалась приглашенная блогер с YouTube. Она рекомендовала не покупать подоконники (?), а самим их шить. Она, дескать, так сделала. Правда, я не поняла вообще, о каких таких сшитых подоконниках идет речь. Еще рекомендовала не пользоваться губками для мытья посуды, а использовать тряпочки. Главный ее месседж был такой: без многого, к чему мы привыкли, можно обойтись. Но больше всего меня удивили, конечно, люди. Естественно, было много СМС с вопросом, как и на чем можно сэкономить на минималку. Один мужчина написал, что носит костюм с 1998 года, является безработным предпенсионером с пособием 1500 руб. и он спрашивает, на чем ему экономить. А вот звонки в студию и уличный опрос очень отличались от таких СМС. Люди наперебой делились своими способами. В частности, один пенсионер сказал, что они с женой обменяли двухкомнатную на полуторку, и теперь за ЖКХ платят гораздо меньше. Другой человек рассказал, что не ходит в парикмахерскую совсем, а просто покупает самые дешевые станки и бреет голову. Девушка рассказала, что маникюр делает сама. Хочу заметить, что я себе тоже маникюр сама делаю уже очень давно и малость запарилась. Плюс делаю не очень - все-таки мастера лучше обрабатывают. Да и стресс это снимает - поход в парикмахерскую или на маникюр. В советское время гигиенический маникюр с покрытием стоил 50 коп. Звонили и в студию с советами. То надо ехать в Псковскую область (но это еще ничего, если кто-то хочет земельный участок - там земля дешевая, по словам звонившего). То надо перешивать старые вещи, то менять большую жилплощадь на меньшую. То надо не заказывать пиццу, а все готовить самим, кафе тоже исключить, по этой же причине. Что мне больше всего в этой ситуации не нравится - так это то, что люди не поняли, что если от всего отказываться, то и другие тоже не смогут заработать! Да и во имя чего отказываться? Я не знаю, кому как, но мне советы побрить голову, сменить двухкомнатную на полуторку, исключить сладости и кино и шить какие-то подоконники категорически не подходят. А для пиццы нужны, как минимум, колбаса, тесто, сыр, помидоры, зелень и томатный соус.Петр Смирновкраткость сестра порядка.Ввиталийчто то мало все это верится а то что молодежь переразвитая это точнотолян atigи до нас дошла эта гомосятина, если вовремя не остановить эту голубятню, то же самое будетСергей КарповПо автору выходит, что и в штатах и в канаде должна быть убыль населения. А там прирост! Ну, в штатах прирост еще можно объяснить высокой рождаемостью у негров, а в Канаде-то как его объяснить?Петр Смирновмексиканцев, негро на пособиях и т.д.!Комментировать
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