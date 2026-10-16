В Уганде приступили к первой фазе клинических испытаний экспериментальной вакцины против вируса Эбола Бундибуджио, для которой планируют привлечь 110 добровольцев, сообщает RuNews24.
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