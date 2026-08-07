Невролог Прокофьева объяснила причины раннего пробуждения у пожилых людей

Пожилые люди нередко начинают просыпаться значительно раньше, чем в молодости. По словам врача-невролога Юлии Прокофьевой, это связано со сдвигом фазы сна, уменьшением выработки мелатонина и возрастными изменениями циркадных ритмов.
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