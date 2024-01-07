«Голден Стэйт» не намерен обменивать Джонатана Кумингу (Sportsnet)

«Согласно многочисленным источникам, «Уорриорз» не хотят обменивать Кумингу, который рассматривается как потенциальная звезда, способная помочь им побеждать сейчас и в будущем, редкая фигура в составе, способная помочь «Голден Стэйт» как поддержать Стефа Карри в настоящем, так и перейти к успешному будущему после Карри, если такое когда-нибудь наступит.