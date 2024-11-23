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MNRAS: до Земли дошла ударная звуковая волна от столкновения пяти галактик

Зафиксирована одна из мощнейших в истории наблюдений ударных звуковых волн, которая когда-либо доходила из глубин космоса до Земли, вызванная столкновением пяти галактик, следует из исследования, опубликованного в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.

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