MNRAS: до Земли дошла ударная звуковая волна от столкновения пяти галактик

Зафиксирована одна из мощнейших в истории наблюдений ударных звуковых волн, которая когда-либо доходила из глубин космоса до Земли, вызванная столкновением пяти галактик, следует из исследования, опубликованного в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.
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