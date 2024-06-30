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«Челси» за 22 млн фунтов продал вингера Хатчинсона «Ипсвичу»

«Челси» за 22 млн фунтов продал вингера Хатчинсона «Ипсвичу»

Клуб из графства Суффолк сообщил, что за рекордную для себя сумму выкупил 20-летнего ямайского вингера после годичной аренды.

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