Весной в Архангельске начнется ямочный ремонт дорог

В ближайшее время в городе начнется ямочный ремонт дорог, на который уже объявлен аукцион для выбора подрядчикаРемонтные работы будут проводиться с использованием литого асфальта и струйно-инъекционного метода.
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