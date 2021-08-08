Национальный вопрос в России важнее здравомыслия и справедливости. Но почему?

Россия – многонациональная страна, где «многонациональных» людей целых 10%, — исключение тут составляет разве что Москва, ибо там русских действительно (даже по официальным данным, которые, как правило, идут заодно с общей тенденций) не более 35%.
Россия – многонациональная страна, где «многонациональных» людей целых 10%, — исключение тут составляет разве что Москва, ибо там русских действительно (даже по официальным данным, которые, как правило, идут заодно с общей тенденций) не более 35%.
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