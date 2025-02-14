Раскрыты фразы, способные заменить подарок на 14 Февраля

Психолог Корендясева: нежный комплимент может заменить подарок на 14 Февраля Нежные и искренние слова могут стать достойной альтернативой материальному подарку на День святого Валентина, заявила в беседе с NEWS.
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