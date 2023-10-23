DailyMail: усталость, тошнота и отеки могут быть признаками заболеваний сердца

Синди Джодар, старшая медсестра из Британского фонда сердца, рассказала, что тошнота, усталость, потливость, боль в спине или челюсти, а также одышка могут сигнализировать о наличии сердечных заболеваний.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии