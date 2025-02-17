Гений про злодейства Переговоры в Саудовской Аравии Что, братьев и в Саудовскую Аравию не позвали? А как же "Ни слова об Украине без Украины"? Никак, видимо.
Переговоры? Над Крымом кружат самолеты США. Хомяков: "Не нужно бояться, нужно их сбивать"
Комментарии
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Геннадий Бережнов
Трамп, который, похоже, сейчас перешел от тактики кнута к тактике пряника? Однако всё будет видно после первого раунда переговоров. Он будет давить на своё видение сделки как гегемон. Потом будет затишье и когда мы усилим движение на ЛБС всё возобновится и тактика Трампа изменится!
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1 д.
Евгений
Мишаня в Ялте уже кофе напился видимо, решил новой порцией пурги нас порадовать...
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20 час.
Стефан Михайлов Гърбузанов
Алабуга уже надо работать..!
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3 час.
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