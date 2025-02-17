Переговоры? Над Крымом кружат самолеты США. Хомяков: "Не нужно бояться, нужно их сбивать"

Театр абсурда
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Театр абсурда

8 893 подписчика

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Свежие комментарии

  • ninikooo Митусова
    Это агония. Чует тварь свою скорую кончину вот и бесится. Он думал, что бессмертный, но осиновый кол его уже ждет.Фантомас разбушев...
  • Владимир Моргунов
    За базар, нередко, приходится отвечать !!! Хотя умен, что еврей (он и есть взаправдашний еврей)...Оскорбление Маши ...
  • Семен Борисов
    Пора уже этот 125 ФЗ ст.16 от 26.09.1997 г забить в ж...у всем полицейским и чоповцам,может через это место дойдёт!"А что такого?": ...

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Комментарии
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Геннадий Бережнов
Трамп, который, похоже, сейчас перешел от тактики кнута к тактике пряника? Однако всё будет видно после первого раунда переговоров. Он будет давить на своё видение сделки как гегемон. Потом будет затишье и когда мы усилим движение на ЛБС всё возобновится и тактика Трампа изменится!
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Евгений
Мишаня в Ялте уже кофе напился видимо, решил новой порцией пурги нас порадовать...
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