Переговоры? Над Крымом кружат самолеты США. Хомяков: "Не нужно бояться, нужно их сбивать"

Геннадий Бережнов

Трамп, который, похоже, сейчас перешел от тактики кнута к тактике пряника? Однако всё будет видно после первого раунда переговоров. Он будет давить на своё видение сделки как гегемон. Потом будет затишье и когда мы усилим движение на ЛБС всё возобновится и тактика Трампа изменится!