МВД объявило в розыск украинскую телеведущую Янину Соколову

МВД России объявило в розыск украинскую телеведущую Янину Соколову (в реестре террористов и экстремистов Росфинмониторинга), ранее заинтересовавшую российских правоохранителей русофобскими высказываниями, следует из ведомственной базы разыскиваемых.
МВД России объявило в розыск украинскую телеведущую Янину Соколову (в реестре террористов и экстремистов Росфинмониторинга), ранее заинтересовавшую российских правоохранителей русофобскими высказываниями, следует из ведомственной базы разыскиваемых.
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