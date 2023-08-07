Парламентская газета

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МВД объявило в розыск украинскую телеведущую Янину Соколову

МВД объявило в розыск украинскую телеведущую Янину Соколову

МВД России объявило в розыск украинскую телеведущую Янину Соколову (в реестре террористов и экстремистов Росфинмониторинга), ранее заинтересовавшую российских правоохранителей русофобскими высказываниями, следует из ведомственной базы разыскиваемых.

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Комментарии
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петр кузнецов
с августа прошлого года...... и смех и слёзы
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