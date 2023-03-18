Тренер «Аль-Насра» Гарсия: «Роналду отдал пенальти Талиске – это доказывает его величие»

Главный тренер «Аль-Насра» объяснил величие Криштиану Роналду его бескорыстием. 38-летний форвард забил «Абхе» (2:1) со штрафного на 78-й минуте игры лиги Саудовской Аравии, а пенальти на 86-й исполнять не стал – его реализовал полузащитник Талиска.
Главный тренер «Аль-Насра» объяснил величие Криштиану Роналду его бескорыстием. 38-летний форвард забил «Абхе» (2:1) со штрафного на 78-й минуте игры лиги Саудовской Аравии, а пенальти на 86-й исполнять не стал – его реализовал полузащитник Талиска.
Свежие комментарии