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Тренер «Аль-Насра» Гарсия: «Роналду отдал пенальти Талиске – это доказывает его величие»

Тренер «Аль-Насра» Гарсия: «Роналду отдал пенальти Талиске – это доказывает его величие»

Главный тренер «Аль-Насра» объяснил величие Криштиану Роналду его бескорыстием. 38-летний форвард забил «Абхе» (2:1) со штрафного на 78-й минуте игры лиги Саудовской Аравии, а пенальти на 86-й исполнять не стал – его реализовал полузащитник Талиска.

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