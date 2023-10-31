Турция берёт на себя роль лидера мусульманского мира в борьбе против Израиля и готовится к войне. Об этом свидетельствуют заявления Эрдогана в субботу на массовом митинге в Стамбуле в поддержку Палестины.
Турция готова атаковать Израиль. И будет это ночью
Комментарии
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Россиянин
Значит 99% Турция вступит в войну.
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2 д.
Александр Салтановский
Вот тут действительно, Реджеп Тайипович наговорил столько, что если с его стороны не последует никаких действий, то с ним в дальнейшем просто перестанут считаться и воспринимать серьёзно!
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1 д.
Александр Денисов
Не, главтурок не дурак, это он так визжит, типа "держите меня семеро", а то как начну евреев бомбить, так всем жопа будет...
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1 д.
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