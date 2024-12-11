Застройщиков в Сочи суд обязал заплатить 1 млрд рублей штрафа

Застройщиков в Сочи суд обязал заплатить 1 млрд рублей штрафаЧетвертым кассационным судом общей юрисдикции по гражданскому делу оставлено в силе апелляционное определение Краснодарского крайсуда об удовлетворении иска о взыскании вреда окружающей среде в результате незаконного отвала грунта в размере 1 млрд рублей.