Путь Рената Агзамова: от работы за еду до многомиллионной империи, громких судов и развода

Имя Рената Агзамова давно стало синонимом кулинарной роскоши. Его многоярусные торты с карамельными люстрами, вращающимися сценами и шоколадными замками заказывают звёзды эстрады, именитые спортсмены и влиятельные персоны.
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