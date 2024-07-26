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У червей-паразитов обнаружили касту солдат

У червей-паразитов обнаружили касту солдат

Ученые Института океанографии Скриппса при Калифорнийском университете в Сан-Диего обнаружили, что колонии пресноводного паразита Haplorchis pumilio, способного заражать человека, могут производить касты особей-солдат подобно муравьям и термитам.

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