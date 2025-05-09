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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Эдмонтон» повел 2-0 в серии с «Вегасом», выиграв 2-й матч (5:4 ОТ). Драйзайтль забил в овертайме с передачи Макдэвида, Подколзин набрал 1+1

«Эдмонтон» повел 2-0 в серии с «Вегасом», выиграв 2-й матч (5:4 ОТ). Драйзайтль забил в овертайме с передачи Макдэвида, Подколзин набрал 1+1

«Ойлерс» обыграли «Голден Найтс» во втором матче серии второго раунда Кубка Стэнли.  Канадский клуб вновь выиграл, уступая в счете по ходу матча (0:1 после 1-го периода).

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