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Коммунисты предложили снизить возраст выхода на пенсию

Коммунисты предложили снизить возраст выхода на пенсию

В КПРФ уверены, что экономика России может пострадать от увеличения числа работников предпенсионного возраста.

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Елена Мамонова
А главное где искать работу людям предпенсеонного возраста
Алексей Андреевич
выборы почуяли. начали на свой престарелый электорат работать
Светлана Снегина
и что? и куда всех их девать? по домам посадить? дайте еще нестарым людям работать пока могут и есть желание. посиделки на лавке в 55 - это ж хуже смерти. это все, гроб заказывай. потому у нас деды на пенсии и спиваются

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