Коммунисты предложили снизить возраст выхода на пенсию

ГГлагоLПолитикаКоммунисты предложили снизить возраст выхода на пенсиюВ КПРФ уверены, что экономика России может пострадать от увеличения числа работников предпенсионного возраста.Вернуться к статье3НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьЕлена МамоноваА главное где искать работу людям предпенсеонного возрастаАлексей Андреевичвыборы почуяли. начали на свой престарелый электорат работатьСветлана Снегинаи что? и куда всех их девать? по домам посадить? дайте еще нестарым людям работать пока могут и есть желание. посиделки на лавке в 55 - это ж хуже смерти. это все, гроб заказывай. потому у нас деды на пенсии и спиваютсяКомментировать
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