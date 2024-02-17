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Закон и Порядок

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В Венгрии заявляют о воюющем с Россией Западе с помощью своего оружия

В Венгрии заявляют о воюющем с Россией Западе с помощью своего оружия

Минобороны Венгрии: Запад воюет против России на Украине с помощью своего оружия Украинские военные сражаются «с помощью западных денег, западного оружия и западных боеприпасов», которые оказались стратегически неподготовлены к военным действиям, заявил министр обороны ВенгрииКриштоф Салай-Бобровницки (в центре) (Фото: Paulius Peleckis / Getty Images) Венгрия по-прежнему выступает против поставок оружия Украине и не изменит свою позицию, заявил министр обороны страны Криштоф Салай-Бобровницки.

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