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Советская молодёжь на БАМе

Советская молодёжь на БАМе

История БАМа начинается с 30-х годов XX-века, основной этап строительства магистрали пришелся на 1974-1984 годы.

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Александр Фесенко
Потрясающе! Прошли через все трудности люди и победили!!!!
Сергей Пивень
Спасибо за фотографии! Было время!!!
Samarium
Увы... больше подобного никогда не будет....Времена совсем иные и люди сейчас совсем другие... И страна уже совсем другая.....
Mike Mike
И слава богу.

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