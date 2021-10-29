Советская молодёжь на БАМе

Любители историиСоветская молодёжь на БАМеИстория БАМа начинается с 30-х годов XX-века, основной этап строительства магистрали пришелся на 1974-1984 годы.Вернуться к статье43НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьАлександр ФесенкоПотрясающе! Прошли через все трудности люди и победили!!!!Сергей ПивеньСпасибо за фотографии! Было время!!!SamariumУвы... больше подобного никогда не будет....Времена совсем иные и люди сейчас совсем другие... И страна уже совсем другая.....Mike MikeИ слава богу.Комментировать
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