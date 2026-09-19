Кузьмичева: «От нашей гражданской позиции зависит будущее трудовых коллективов»

Фото: пресс-служба Государственного Совета РТ Депутат Государственного Совета РТ, председатель Федерации профсоюзов Татарстана Елена Кузьмичева проголосовала на выборах депутатов Госдумы РФ IX созыва.
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