Первый этап частичной мобилизации завершился в Новосибирской области

Власти Новосибирской области объявили о завершении первого этапа частичной мобилизации. Губернатор региона Андрей Травников заявил, что в настоящее время идет доукомплектование отдельных подразделений и подбор дефицитных военных специальностей.
Власти Новосибирской области объявили о завершении первого этапа частичной мобилизации. Губернатор региона Андрей Травников заявил, что в настоящее время идет доукомплектование отдельных подразделений и подбор дефицитных военных специальностей.
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