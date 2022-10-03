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Первый этап частичной мобилизации завершился в Новосибирской области

Первый этап частичной мобилизации завершился в Новосибирской области

Власти Новосибирской области объявили о завершении первого этапа частичной мобилизации. Губернатор региона Андрей Травников заявил, что в настоящее время идет доукомплектование отдельных подразделений и подбор дефицитных военных специальностей.

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