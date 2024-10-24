Китай испытал технологии военной связи на случай ядерного удара

Визуализация атомного взрыва / © Getty Images Новости дня за сегодня сообщают, что В условиях роста глобальных опасений по поводу возможности ядерной конфронтации, китайские исследователи решили провести испытания современных технологий военной связи на случай потенциального ядерного удара.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)