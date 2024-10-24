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Дикий Юг - Природа Юга России

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Китай испытал технологии военной связи на случай ядерного удара

Китай испытал технологии военной связи на случай ядерного удара

 Визуализация атомного взрыва / © Getty Images  Новости дня за сегодня сообщают, что В условиях роста глобальных опасений по поводу возможности ядерной конфронтации, китайские исследователи решили провести испытания современных технологий военной связи на случай потенциального ядерного удара.

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