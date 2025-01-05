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В клетках человеческого организма найден «таймер смертности»

В клетках человеческого организма найден «таймер смертности»

В клетках человеческого организма найден «таймер смертности».  Ученые установили, что рецептор интерлейкина-23 (IL-23R) является важным биомаркером клеточного старения.

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