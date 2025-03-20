В Индии прошли обыски в офисах, связанных с фондами Сороса

Управление по исполнению наказаний Индии (ED) провело обыски в офисах, связанных с Фондами открытого общества (OSF)*, основанными американским миллиардером Джорджем Соросом, и его инвестиционным подразделением — Фондом экономического развития Сороса (SEDF)*, в рамках расследования предполагаемых нарушений валютного законодательства.