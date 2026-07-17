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Президент России присвоил почетное звание лесоводу из Тверской области

Президент России присвоил почетное звание лесоводу из Тверской области

Тверской лесовод Виктор Васильев удостоен звания «Заслуженный лесовод Российской Федерации». 13 июля Президент России Владимир Путин подписал Указ «О награждении государственными наградами Российской Федерации».

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