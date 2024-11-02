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Царьград

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Президент Сербии Вучич: число жертв от обрушения козырька в Нови-Саде достигло 14 человек

Президент Сербии Вучич: число жертв от обрушения козырька в Нови-Саде достигло 14 человек

В городе Нови-Сад Сербии при обрушении конструкции козырька железнодорожного вокзала погибли 14 человек.

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