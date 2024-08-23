"Россети": в Воронеже из-за аварии нет электричества в центре города

В Воронеже из-за аварии на сетях отключена подача электроэнергии пользователям центра города. Специалисты ведут восстановительные работы, сообщает Telegram-канал "Блокнот Воронеж" со ссылкой на представителей "Россетей".
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