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Царьград

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Губернатор Никитин: FPV-дрон «Князь Вандал» уничтожил технику НАТО на 300 млн долларов

Губернатор Никитин: FPV-дрон «Князь Вандал» уничтожил технику НАТО на 300 млн долларов

Оптоволоконный FPV-дрон «Князь Вандал Новгородский» уничтожил в зоне специальной военной операции технику НАТО на сумму свыше 300 миллионов долларов.

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