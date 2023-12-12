Директор выставки «Россия» рассказала о праздничных товарах мастеров из российских регионов

В рамках международной выставки-форума «Россия» на ВДНХ вышел новый выпуск «Дневника Директора Выставки», в котором рассказывается, как товары мастеров из российских регионов помогут наполнить дом уютом и ощущением праздника.
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