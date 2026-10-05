Пхукет усилил полицейские патрули после высадки пяти тысяч моряков ВМС США Заход американских военных кораблей на Пхукет потребовал дополнительных мер безопасности.
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