На донецком направлении группировка «Юг» уничтожила пункт управления БПЛА

Артиллеристы 114-й артиллерийской бригады, входящей в общевойсковое объединение «Южной» группировки войск, двумя точными выстрелами из гаубицы М46 уничтожили пункт управления БПЛА Вооружённых сил Украины (ВСУ) вместе с личным составом на донецком направлении, об этом 26 августа сообщает министерство обороны РФ.