Собраны первые серийные Mercedes-Benz CLA нового поколения

На заводе Mercedes-Benz в Раштатте запустили массовое производство CLA третьей генерации. Прежде модель выпускали в Венгрии, но в новом поколении ее сборку организовали на предприятии, где прежде выпускались только A-Сlass, B-Class, GLA и EQA.
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