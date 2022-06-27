Руководитель тюменских правительственных медиаактивов отказался занять высокопоставленный пост в областном правительстве 

Генеральный директор АНО «Тюменская область сегодня» Сергей Шестаков отказался от предложения возглавить департамент по общественным связям, коммуникациям и молодежной политики Тюменской области.
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