PRIMPRESS.RU
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

PRIMPRESS.RU

363 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Евгений Дудко
    конечно пенсией в 20 тысяч надо уметь управлять.«С сегодняшнего д...
  • Павел Пермикин
    А что это за хрень такая квест комнаты?Нужны внеплановые...
  • Алексей Михайлович Беспалов
    С 1991 года "прозаседавшиеся" всё только "предлагают и прдлагают", когда только что- нибудь делать начнут!«Могут лишить ман...

Владивостокцы высказались о дискриминации при трудоустройстве

Владивостокцы высказались о дискриминации при трудоустройстве

Двое из трех соискателей во Владивостоке сталкиваются со скрытыми барьерами при трудоустройстве, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на данные опроса, проведенного сервисом по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх