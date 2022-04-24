Почему спецоперация на Украине может продлиться долго

Военная спецоперация на Украине может продлиться достаточно долго, потому что Россия способна воевать, как и Киев, благодаря оружию поставляемого Западом, сказал украинский политолог Кость Бондаренко в интервью своему коллеге Руслану Бортнику .
Военная спецоперация на Украине может продлиться достаточно долго, потому что Россия способна воевать, как и Киев, благодаря оружию поставляемого Западом, сказал украинский политолог Кость Бондаренко в интервью своему коллеге Руслану Бортнику .
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