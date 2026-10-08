Euronews: ЕОА прогнозирует отставание ЕС в разработке антидронов

Европейская оборонная промышленность сталкивается с проблемами в адаптации к быстроразвивающимся технологиям дронов.
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