Стилисты перечислили самую модную обувь на весну

Стилисты Семара Габриэль и Джарра Вебстер перечислили самую модную обувь на весну. В первую очередь эксперты отметили кроссовки-балетки, оформленные специальной подошвой для бега и кожаными ремешками вместо шнурков.
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